«Вашингтон» уступил «Кливленду» и потерпел 11-е поражение подряд

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«Кливленд» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джордан Пул, набравший 31 очко.

«Кливленд» занимает второе место в таблице Восточной конференции НБА. «Вашингтон» потерпел 11-е поражение подряд и идет на 14-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Кливленд» — 105:114 (31:27, 23:28, 26:32, 25:27)

В: Пул (31), Кузма (27), Шамет (15)

К: Аллен (22 + 12 подборов), Мобли (21), Леверт (18 + 12 подборов)