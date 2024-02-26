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Сегодня, 02:11

«Лейкерс» уступили «Финиксу», несмотря на дабл-даблы Леброна и Дэвиса

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Финикс» дома обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 28 очков.

Также Леброн и центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис оформили дабл-даблы: у Джеймса 28 очков и 12 передач, у Дэвиса — 22 очка и 14 подборов.

В составе «Финикса» дабл-даблы также сделали два баскетболиста: Ройс О'Нил (20 + 10 подборов) и Юсуф Нуркич (18 + 22 подбора).

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:113 (45:28, 27:35, 23:27, 28:23)

Ф: Аллен (24), Дюрант (22), Букер (21)

Л: Джеймс (28 + 12 передач), Дэвис (22 + 14 подборов), Расселл (20)

25 февраля. Финикс. «Footprint Center».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис
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