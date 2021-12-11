«Индиана» обыграла «Даллас»
«Индиана» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:93. «Пэйсерс» одержали третью победу кряду.
«Даллас» идет на 8-м месте в Западной конференции, а «Индиана» — на 13-м в Восточной.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Даллас» — 106:93 (22:26, 34:28, 26:26, 24:13)
И: Леверт (26), Сабонис (24 + 10 подборов), Тернер (17 + 10 подборов).
Д: Дончич (27), Порзингис (22), Хардуэй (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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