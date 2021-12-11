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«Индиана» обыграла «Даллас»

05:17
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«Индиана» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:93. «Пэйсерс» одержали третью победу кряду.

«Даллас» идет на 8-м месте в Западной конференции, а «Индиана» — на 13-м в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Даллас» — 106:93 (22:26, 34:28, 26:26, 24:13)

И: Леверт (26), Сабонис (24 + 10 подборов), Тернер (17 + 10 подборов).

Д: Дончич (27), Порзингис (22), Хардуэй (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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