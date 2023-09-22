«Голден Стэйт» отказался от подписания Дуайта Ховарда

«Голден Стэйт Уорриорз» не будет подписать экс-центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайта Ховарда, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По информации источника, «Уорриорз» планируют вернуться к поиску запасного центрового позднее.

С ноября прошлого года 37-летний американец выступает за тайваньский «Таоюанль Леопарс». В НБА Ховард играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфию», «Вашингтон», «Шарлотт», «Атланту», «Хьюстон» и «Орландо».

Ховард 7 раз участвовал в матче всех звезд НБА.