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Игроки «Портленда» будут опрошены в ходе расследования в отношении президента клуба по баскетбольным операциям

19:02
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Часть игроков «Портленда» будут опрошены в рамках расследования в отношении президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера клуба Нила Олши, сообщает Yahoo Sports.

Олши обвиняется в том, что оскорблял сотрудников клуба, используя нецензурную лексику.

По словам источников, за 10 лет пребывания Олши на его посту в отдел кадров клуба не поступило ни одной официальной жалобы на него.

Ожидается, что расследование завершится через несколько недель.

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Иван Шитик все материалы автора
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