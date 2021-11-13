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НБА близка к завершению расследования по сделкам с участием Кайла Лаури и Лонзо Болла

18:11
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НБА находится на финальном этапе расследования по поводу возможных нарушений правила тамперинга в двух летних сделках, в результате которых Кайл Лаури перешел из «Торонто» в «Майами», а Лонзо Болл — из «Нью-Орлеана» в «Чикаго», сообщает Sport Illustrated.

Лига подозревает, что клубы начали вести переговоры по этим сделкам до официального открытия рынка свободных агентов.

Два года назад НБА повысила максимальный штраф для команд за тамперинг до 10 миллионов долларов и сделала возможным отстранение руководителей, отмену драфт-пиков и аннулирование контрактов. Также лига получила право проверять случайным образом телефонные разговоры, текстовые сообщения и электронные письма руководителей команд.

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Иван Шитик все материалы автора
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