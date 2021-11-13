НБА близка к завершению расследования по сделкам с участием Кайла Лаури и Лонзо Болла
НБА находится на финальном этапе расследования по поводу возможных нарушений правила тамперинга в двух летних сделках, в результате которых Кайл Лаури перешел из «Торонто» в «Майами», а Лонзо Болл — из «Нью-Орлеана» в «Чикаго», сообщает Sport Illustrated.
Лига подозревает, что клубы начали вести переговоры по этим сделкам до официального открытия рынка свободных агентов.
Два года назад НБА повысила максимальный штраф для команд за тамперинг до 10 миллионов долларов и сделала возможным отстранение руководителей, отмену драфт-пиков и аннулирование контрактов. Также лига получила право проверять случайным образом телефонные разговоры, текстовые сообщения и электронные письма руководителей команд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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