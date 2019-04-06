"Хьюстон" победил "Нью-Йорк", "Майами" уступил "Миннесоте"

"Хьюстон" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Нью-Йорк" на своей площадке - 120:96. Лидер "Рокитс" Джеймс Харден в этой игре набрал 26 очков.

"Бостон" победил "Индиану" - 117:97. "Майами", который ведет борьбу за попадание в плей-офф, проиграл на выезде "Миннесоте" - 109:111. Для "Хит" это третье поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Бостон" - 97:117 (27:24, 20:34, 27:33, 23:26)

"Миннесота" - "Майами" - 111:109 (36:35, 25:34, 29:22, 21:18)

"Хьюстон" - "Нью-Йорк" - 120:96 (32:16, 40:27, 31:21, 17:32)