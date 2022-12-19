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Хорфорд за удар Мо Вагнера локтем в область паха оштрафован на 25 тысяч долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Бостона» Эл Хорфорд получил наказание за удар игрока «Орландо» Мо Вагнера локтем в область паха во время матча регулярного чемпионата НБА.

В начале третьей четверти он получил неспортивный фол второй степени за «необязательный и чрезмерный» контакт. 36-летний доминиканец обязан выплатить 25 тысяч долларов.

В этом сезоне Хорфорд сыграл в 22 матчах, набирая в среднем по 9,9 очка, 6,2 подбора и 2,6 передачи.

БК Бостон Селтикс
Эл Хорфорд
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