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Харден пожертвовал 240 тысяч долларов на ремонт площадок в Хьюстоне

13:57
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Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден пожертвовал более 240 тысяч долларов на ремонт баскетбольных площадок в Хьюстоне. Инфраструктура пострадала из-за урагана, сообщает ESPN.

«Каждый день, просыпаясь, я думаю о том, чтобы стать легендой. Всегда хочу быть лучшим на паркете, но также я постоянно думаю о том, как могу изменить на мир. Я хочу стать легендой не только на площадке, но и в обществе», — заявил баскетболист.

Мэр Хьюстона отметил, что Харден не в первый раз жертвует деньги на нужды города. Два года назад баскетболист подарил Хьюстону 1 миллион долларов.

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