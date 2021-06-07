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Харден из-за травмы пропустит второй матч серии с «Милуоки»

03:08
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден пропустит второй матч второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки», сообщает Hoops Rumors.

По сведениям источника, 31-летний американец не успеет восстановиться после повреждения правого подколенного сухожилия.

Харден в первом матче серии отыграл 43 секунды, сделав один подбор, и покинул площадку из-за травмы.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 8 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.

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