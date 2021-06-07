«Клипперс» победили «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА
«Клипперс» выиграли у «Далласа» (126:111) в матче первого раунда НБА. Команда победила в серии со счетом 4-3.
В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард — 28 очков, 20 подборов и 9 передач. У гостей 46 очков, 7 подборов и 14 передач в активе Луки Дончича.
Во втором раунде соперником «Клипперс» станет «Юта».
НБА
Западная конференция
Плей-офф
Первый раунд
Седьмой матч
«Клипперс» — «Даллас» — 126:111 (35:38, 35:24, 30:23, 26:26)
Счет в серии: 4-3
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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