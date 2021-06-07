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«Клипперс» победили «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА

01:13
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«Клипперс» выиграли у «Далласа» (126:111) в матче первого раунда НБА. Команда победила в серии со счетом 4-3.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард — 28 очков, 20 подборов и 9 передач. У гостей 46 очков, 7 подборов и 14 передач в активе Луки Дончича.

Во втором раунде соперником «Клипперс» станет «Юта».

НБА

Западная конференция

Плей-офф

Первый раунд

Седьмой матч

«Клипперс» — «Даллас» — 126:111 (35:38, 35:24, 30:23, 26:26)

Счет в серии: 4-3

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