Гомельский: «Ситуация между Леброном и Стюартом является игровым эпизодом. Не стоит делать из мухи слона»

Российский комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об инциденте в матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» с «Детройтом» (121:116).

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален за то, что ударил локтем центрового соперника Айзейи Стюарта при борьбе за подбор и рассек ему бровь. Стюарт хотел разобраться с Джеймсом, но был задержан другими игроками.

«Не думаю, что со стороны Леброна были умышленные действия. В такие моменты мне всегда вспоминается одна фраза: «Баскетбол — это контактный вид спорта». Борьба за отскочивший мяч — это эпицентр таких контактов, поэтому ситуация между Леброном и Стюартом является игровым эпизодом. Нельзя сказать, что Леброн ударил Стюарта умышленно, потому что он готовился к тому, чтобы выпрыгнуть, а для этого необходим мах обеими руками. В баскетболе это очень распространенная ситуация, я сам пал жертвой таких инцидентов дважды за свою карьеру. Не стоит делать из мухи слона. Леброна оштрафуют и дисквалифицируют — это правила НБА.

Мужчина, которого с детства учили драться, пропустил неожиданный удар, остался жив и не потерял сознание. Конечно, в такой ситуации Стюарт желал отомстить обидчику, поэтому ничего удивительного в этом нет. Реакция Стюарта вписывается в рамки обычной мужской психологии», — приводит слова Гомельского «Чемпионат».

Данное удаление является вторым в карьере Леброна. В 2017 году его удалили за споры с арбитрами.