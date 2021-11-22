Гомельский: «Ситуация между Леброном и Стюартом является игровым эпизодом. Не стоит делать из мухи слона»
Российский комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об инциденте в матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» с «Детройтом» (121:116).
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален за то, что ударил локтем центрового соперника Айзейи Стюарта при борьбе за подбор и рассек ему бровь. Стюарт хотел разобраться с Джеймсом, но был задержан другими игроками.
«Не думаю, что со стороны Леброна были умышленные действия. В такие моменты мне всегда вспоминается одна фраза: «Баскетбол — это контактный вид спорта». Борьба за отскочивший мяч — это эпицентр таких контактов, поэтому ситуация между Леброном и Стюартом является игровым эпизодом. Нельзя сказать, что Леброн ударил Стюарта умышленно, потому что он готовился к тому, чтобы выпрыгнуть, а для этого необходим мах обеими руками. В баскетболе это очень распространенная ситуация, я сам пал жертвой таких инцидентов дважды за свою карьеру. Не стоит делать из мухи слона. Леброна оштрафуют и дисквалифицируют — это правила НБА.
Мужчина, которого с детства учили драться, пропустил неожиданный удар, остался жив и не потерял сознание. Конечно, в такой ситуации Стюарт желал отомстить обидчику, поэтому ничего удивительного в этом нет. Реакция Стюарта вписывается в рамки обычной мужской психологии», — приводит слова Гомельского «Чемпионат».
Данное удаление является вторым в карьере Леброна. В 2017 году его удалили за споры с арбитрами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/basketball/news-4520915-vladimir-gomelskij-ocenil-dejstviya-lebrona-i-styuarta-v-incidente-vo-vremya-matcha-nba.html
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