Массовая потасовка в матче НБА после удара Леброна Джеймса в лицо сопернику: видео

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в игре регулярного чемпионата НБА с «Детройтом» (121:116) за девять минут до конца третьей четверти за то, что рассек бровь центровому соперника Айзейи Стюарту, намеренно отмахнувшись от него локтем при борьбе за подбор после штрафного броска.

После инцидента центровой «Пистонс» хотел разобраться с Джеймсом, но был задержан работниками безопасности.

В результате Стюарт убежал в подтрибунное помещение, а работники арены попросили болельщиков оставаться на своих местах.