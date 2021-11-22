Массовая потасовка в матче НБА после удара Леброна Джеймса в лицо сопернику: видео
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в игре регулярного чемпионата НБА с «Детройтом» (121:116) за девять минут до конца третьей четверти за то, что рассек бровь центровому соперника Айзейи Стюарту, намеренно отмахнувшись от него локтем при борьбе за подбор после штрафного броска.
После инцидента центровой «Пистонс» хотел разобраться с Джеймсом, но был задержан работниками безопасности.
В результате Стюарт убежал в подтрибунное помещение, а работники арены попросили болельщиков оставаться на своих местах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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