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31 очко Леброна не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Портлендом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Портленду» со счетом 104:106.

Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 41 очко. У форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса 31 очко.

«Лейкерс» проиграли в трех стартовых матчах подряд. В следующем матче команда из Лос-Анджелеса 27 октября встретится с «Денвером», «Портленд» сыграет с «Денвером» 25 октября.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Портленд» — 104:106 (24:32, 24:23, 35:23, 21:28)

23 октября. Лос-Анджелес. «Staples Center».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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