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Сегодня, 00:14

«Голден Стэйт» объявил об обмене Криса Пола

Евгений Козинов
Корреспондент
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Крис Пол.
Фото USA Today Sports

«Голден Стэйт» объявил на официальном сайте о подписании 12-кратного участника Матча всех звезд разыгрывающего защитника Криса Пола.

«Уорриорз» за 38-летнего американца отдали «Вашингтону» форварда Патрика Болдуина, защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, пик второго раунда драфта-2027 и пик первого раунда драфта-2030, защищенный в Топ-20.

Ранее «Уизардс» заполучили Пола у «Финикса» в обмен на Брэдли Била, Айзейю Тодда и Джордана Гудвина клуб получил Пола, Лэндри Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Пол сыграл в 59 матчах НБА, набирая в среднем по 13,9 очка, 4,3 подбора и 8,9 передачи.

баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Крис Пол
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