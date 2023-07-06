«Лейкерс» объявили о подписании контракта с экс-защитником «Майами» Винсентом

«Лейкерс» подписали контракт с защитником Гэйбом Винсентом, сообщает пресс-служба клуба из Лос-Анджелеса.

Ранее в СМИ говорилось, что соглашение будет рассчитано на 3 года и 33 миллиона долларов.

Ранее 27-летний защитник в течение 4 сезонов выступал в составе «Майами». В 195 матчах за «Хит» он в среднем набирал 7,7 очка, 1,4 подбора и 1,7 передачи за 21 минуту.

В 22 матчах плей-офф НБА сезона-2022/23 Винсент выходил в стартовом составе и набирал 12,7 очка и 3,5 передачи за 30 минут.