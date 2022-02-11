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«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Йорку», «Финикс» разгромил «Милуоки»

«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Йорку» и потерпел второе поражение подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:116.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 35 очков.

«Голден Стэйт» потерпел второе поражение подряд.

В параллельном матче «Финикс» разгромил «Милуоки» — 131:107.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 114:116 (28:33, 34:24, 20:31, 32:28)

Г: Карри (35 + 10 передач), Томпсон, Куминга (оба — 17)

Н: Рэндл (28 + 16 подборов), Фурнье (22), Беркс (15)

11 февраля. Сан-Франциско. Chase Center.

«Финикс» — «Милуоки» — 131:107 (31:34, 33:22, 33:21, 34:30)

Ф: Эйтон (27), Бриджес (18), Пол (17 + 19 передач), Букер (17)

М: Миддлтон, Холидей (оба — 21), Адетокунбо (18)

11 февраля. Финикс. Footprint Center.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Финикс Санс
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