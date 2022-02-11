«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Йорку», «Финикс» разгромил «Милуоки»
«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Йорку» и потерпел второе поражение подряд
«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:116.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 35 очков.
«Голден Стэйт» потерпел второе поражение подряд.
В параллельном матче «Финикс» разгромил «Милуоки» — 131:107.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 114:116 (28:33, 34:24, 20:31, 32:28)
Г: Карри (35 + 10 передач), Томпсон, Куминга (оба — 17)
Н: Рэндл (28 + 16 подборов), Фурнье (22), Беркс (15)
11 февраля. Сан-Франциско. Chase Center.
«Финикс» — «Милуоки» — 131:107 (31:34, 33:22, 33:21, 34:30)
Ф: Эйтон (27), Бриджес (18), Пол (17 + 19 передач), Букер (17)
М: Миддлтон, Холидей (оба — 21), Адетокунбо (18)
11 февраля. Финикс. Footprint Center.
Новости