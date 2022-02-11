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Сегодня, 07:58

Дончичу не хватило двух очков до повторения рекорда «Далласа» по числу очков за один матч

Иван Торопцев
Корреспондент

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил личный рекорд по числу набранных очков за матч.

В игре регулярного чемпионата против «Клипперс» (112:105) словенец набрал 51 очко.

Дончич повторил второй результат в истории «Далласа» по числу очков за один матч, который принадлежал бывшему форварду «Маверикс» Дирку Новицки. Рекорд также принадлежит Новицки — он набрал 53 очка в матче с «Хьюстоном» 12 февраля 2004 года.

В сезоне-2021/22 Дончич набирает в среднем 26,2 очка, 9,2 передачи и 8,9 подбора за матч.

БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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