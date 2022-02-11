Дончичу не хватило двух очков до повторения рекорда «Далласа» по числу очков за один матч

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил личный рекорд по числу набранных очков за матч.

В игре регулярного чемпионата против «Клипперс» (112:105) словенец набрал 51 очко.

Дончич повторил второй результат в истории «Далласа» по числу очков за один матч, который принадлежал бывшему форварду «Маверикс» Дирку Новицки. Рекорд также принадлежит Новицки — он набрал 53 очка в матче с «Хьюстоном» 12 февраля 2004 года.

Luka Doncic drops a career-high 51 points, tied with Dirk Nowitzki for the second-most points in a game in Mavericks history.



Only Dirk (53 points) has scored more in @dallasmavs history. pic.twitter.com/lo0dK2gF1a — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 11, 2022

В сезоне-2021/22 Дончич набирает в среднем 26,2 очка, 9,2 передачи и 8,9 подбора за матч.