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Сегодня, 12:08

Игрок «Миннесоты» Конли назвал Гобера таким же значимым игроком, как Карри и Леброн

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Разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли оценил игру своего одноклубника центрового Руди Гобера.

«Я думаю, что его не считают суперзвездой, потому что он не делает тех суперзвёздных вещей в нападении, которые делают Леброн Джеймс и Стеф Карри. Но он оказывает такое же влияние на игру. Команда строит игру для него, как и для других», — цитирует Конли Sportskeeda.

В сезоне НБА-2023/24 Гобер сыграл 53 матча. В среднем за игру 31-летний баскетболист набирает 13,8 очка и совершает 12,5 подбора.

«Тимбервулвз» занимает первое место в западной конференции НБА, набрав 92 очка за 54 матча.

БК Миннесота Тимбервулвз
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