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Сегодня, 06:20

«Голден Стэйт» вышел в финал НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» переиграл «Даллас» в пятом матче третьего раунда плей-офф НБА — 120:110. «Уорриорз» выиграли серию — 4-1.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Клэй Томпсон, набравший 32 очка.

Второй финалист определится в противостоянии «Майами» — «Бостон» (2-3).

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

«Голден Стэйт» — «Даллас» — 120:110 (28:23, 41:29, 25:32, 26:26)

Г: Томпсон (32), Уиггинс (18 + 10 подборов), Грин (17), Пул (16).

Д: Дончич (28), Динуидди (26), Финни-Смит (13).

Счет в серии: 4-1.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
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