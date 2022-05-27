«Голден Стэйт» вышел в финал НБА
«Голден Стэйт» переиграл «Даллас» в пятом матче третьего раунда плей-офф НБА — 120:110. «Уорриорз» выиграли серию — 4-1.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Клэй Томпсон, набравший 32 очка.
Второй финалист определится в противостоянии «Майами» — «Бостон» (2-3).
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Пятый матч
«Голден Стэйт» — «Даллас» — 120:110 (28:23, 41:29, 25:32, 26:26)
Г: Томпсон (32), Уиггинс (18 + 10 подборов), Грин (17), Пул (16).
Д: Дончич (28), Динуидди (26), Финни-Смит (13).
Счет в серии: 4-1.
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