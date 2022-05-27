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Лаури перед плей-офф устроил для игроков «Майами» поездку на Багамы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Майами» после завершения регулярного чемпионата НБА на несколько дней летали на Багамы. На тот момент «Хит» еще не знали соперника по первому раунду плей-офф.

Организатором этой поездки стал разыгрывающий защитник Кайл Лаури. Об этом рассказал главный тренер команды Эрик Споэльстра.

«Кайл встретился со мной и сказал, что хочет устроить поездку для команды. Он продумал всю логистику. Это показывает, насколько Кайл особенный», — приводит Yahoo! Sports слова тренера.

В этом сезоне 36-летний Лаури сыграл в 36 матчах, набирая в среднем по 13,4 очка, 4,5 подбора и 7,5 передачи.

БК Майами Хит
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