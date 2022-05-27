Лаури перед плей-офф устроил для игроков «Майами» поездку на Багамы

Игроки «Майами» после завершения регулярного чемпионата НБА на несколько дней летали на Багамы. На тот момент «Хит» еще не знали соперника по первому раунду плей-офф.

Организатором этой поездки стал разыгрывающий защитник Кайл Лаури. Об этом рассказал главный тренер команды Эрик Споэльстра.

«Кайл встретился со мной и сказал, что хочет устроить поездку для команды. Он продумал всю логистику. Это показывает, насколько Кайл особенный», — приводит Yahoo! Sports слова тренера.

В этом сезоне 36-летний Лаури сыграл в 36 матчах, набирая в среднем по 13,4 очка, 4,5 подбора и 7,5 передачи.