Мэджик Джонсон о победе «Голден Стэйт»: «Поздравляю моих хороших друзей»

5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал выход «Голден Стэйт» в финал НБА. Игроки «Уорриорз» обыграли «Даллас» в пятом матче (120:110) и одержали победу в серии — 4-1.

«Поздравляю моих хороших друзей, владельцев «Голден Стэйт» Питера Губера и Джо Лэйкоба, главного тренера Стива Керра, весь тренерский штаб, всех игроков «Голден Стэйт» и всю организацию «Голден Стэйт» с выходом в финал НБА!», — написал в социальных сетях Мэджик Джонсон.

Американский разыгрывающий защитник Мэджик Джонсон провёл 13 сезонов в «Лейкерс». В 2021 году был выбран в команду 75-летия НБА.

«Голден Стэйт» в финале сыграет с победителем пары «Майами» — «Бостон» (2-3).