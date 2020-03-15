Гобер после заражения коронавирусом пожертвует 500 тысяч евро

Центровой «Юты» Руди Гобер после заражения коронавиурсом пожертвует более 500 тысяч евро, сообщает Sports Illustrated. 200 тысяч пойдут сотрудникам арены в Солт-Лейк-Сити, которые не работают во время приостановленного сезона в НБА. Также игрок выделит по 100 тысяч на помощь семьям, пострадавшим от пандемии в Оклахома-Сити, Юте и Франции.

Ранее стало известно о том, что Гобер, по мнению игроков «Юты», вел себя безответственно по отношению к безопасности здоровья партнеров по команде в раздевалке. Также, в понедельник, до того, как стало известно о диагнозе, француз потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса.

Гобер стал первым инфицированным игроком в НБА. После его заражения приостановили сезон.