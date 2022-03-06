Вогель о 56 очках Леброна в матче с «Голден Стэйт»: «Нет слов. Он был просто шикарен»
Главный тренер «Лейкерс» Вогель высказался о 56 очках Леброна в матче с «Голден Стэйт»
Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал победу над «Голден Стэйт» (124:116).
В матче против «Уорриорз» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 56 очков.
«У меня нет слов. Это невероятное выступление от лучшего игрока за все время. Леброн был просто шикарен сегодня», — приводит Fox Sports слова Вогеля.
«Лейкерс» прервали серию из 4 поражений подряд. Команда занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 28 победами и 35 поражениями.
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