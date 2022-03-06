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Вогель о 56 очках Леброна в матче с «Голден Стэйт»: «Нет слов. Он был просто шикарен»

Главный тренер «Лейкерс» Вогель высказался о 56 очках Леброна в матче с «Голден Стэйт»
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал победу над «Голден Стэйт» (124:116).

В матче против «Уорриорз» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 56 очков.

«У меня нет слов. Это невероятное выступление от лучшего игрока за все время. Леброн был просто шикарен сегодня», — приводит Fox Sports слова Вогеля.

«Лейкерс» прервали серию из 4 поражений подряд. Команда занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 28 победами и 35 поражениями.

Источник: https://www.foxsports.com.au/basketball/nba/nba-news-scores-results-2022-lebron-james-56-points-in-lakers-vs-warriors-stats-video-record-playoffs-standings/news-story/d1e2a4c5390610a5357349d3699d8d88
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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