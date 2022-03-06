«Лейкерс» дома обыграл «Голден Стэйт»

«Лейкерс» на своем паркете обыграл «Голден Стэйт» (234:116) в матче регулярного чемпионата НБА.

Форвард Леброн Джеймс набрал 56 очков и стал самым результативным игроком команды, у гостей 30 очков набрал Стефен Карри.

Таким образом, «Лейкерс» прервал свою серию поражений в четырех матчах подряд. Команда занимает 9-е место в таблице НБА, «Голден Стейт» идет на втором месте.

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«ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 124:116 (32:25, 30:42, 27:27, 35:22)

6 марта. Лос-Анджелес. «Staples Center».