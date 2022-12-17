Керр пошутил после серии трехочковых от Дивинченцо: «Кому нужен Карри?»

Стив Керр пошутил над Стефом Карри в матче против «Филадельфии»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр пошутил в матче против «Филадельфии» (106:118) в регулярном чемпионате НБА.

В первой четверти защитник «Уорриорз» Донте Дивинченцо реализовал 4 из 4-х трехочковых бросков. Во время тайм-аута Керр прокричал: «Кому нужен Карри?». После чего получил неоднозначный взгляд от самого Стефа Карри.

После этого Дивинченцо реализовал лишь 1 трехочковый из 4 попыток. Карри этот матч пропускал из-за повреждения.