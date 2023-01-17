Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился мнением о разыгрывающем «Уорриорз» Стефе Карри.

Керр считает, что защитник является современным Майклом Джорданом по популярности в лиге и влиянию на людей.

«Карри — современный Майкл Джордан. Когда «Буллс» играли на выезде, половина арены была в красных майках. Сейчас половина болельщиков приходит в синих и желтых майках с номером 30 на спине.

Стеф стал чем-то большим, чем просто игрок, он расширил границы. Он вызывает эмоции у людей. А все из-за того, что его игра внушает трепет. Куда бы мы ни приехали, всегда найдутся люди, которые будут болеть за него, которые с нетерпением будут ждать его выхода и его выступления», — приводит слова Керра Bleacher Report.

В этом сезоне на счету двукратного лучшего игрока сезона в среднем 29,3 очка, 6,4 подбора и 6,3 передачи за 34 минуты игрового времени.

«Уорриорз» идут на 7-м месте Западной конференции.