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Керр: «Карри — это современный Джордан»

Керр объяснил, почему Карри является современным Джорданом
Руслан Минаев
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Стефен Карри.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился мнением о разыгрывающем «Уорриорз» Стефе Карри.

Керр считает, что защитник является современным Майклом Джорданом по популярности в лиге и влиянию на людей.

«Карри — современный Майкл Джордан. Когда «Буллс» играли на выезде, половина арены была в красных майках. Сейчас половина болельщиков приходит в синих и желтых майках с номером 30 на спине.

Стеф стал чем-то большим, чем просто игрок, он расширил границы. Он вызывает эмоции у людей. А все из-за того, что его игра внушает трепет. Куда бы мы ни приехали, всегда найдутся люди, которые будут болеть за него, которые с нетерпением будут ждать его выхода и его выступления», — приводит слова Керра Bleacher Report.

В этом сезоне на счету двукратного лучшего игрока сезона в среднем 29,3 очка, 6,4 подбора и 6,3 передачи за 34 минуты игрового времени.

«Уорриорз» идут на 7-м месте Западной конференции.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Майкл Джордан
Стефен Карри
Стив Керр
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