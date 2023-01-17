19-летний Джабари Смит-младший напомнил Леброну Джеймсу, что в своем первом матче в НБА, тот играл против его отца

19-летний форвард «Хьюстона» Джабари Смит-младший напомнил лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу, что тот играл против его отца в своей первой игре в НБА.

Диалог состоялся во время матча регулярного чемпионата, в котором Джеймс набрал 48 очков.

— Ты играл против моего отца в своей первой игре в НБА — в Сакраменто, — сказал Смит-младший.

— Правда? Черт, — с улыбкой ответил Джеймс.

— Чувствуешь себя старым? — рассмеялся Смит-младший.

В послематчевом интервью Джеймс прокомментировал этот эпизод.

«Против его отца, мужик. Хреновое чувство (улыбается). Он еще сказал «Чувствуешь себя старым?» Конечно! Вообще для меня честь играть против нескольких связок отцов и детей — Гари Трента-старшего и младшего, Кеньона Мартина-старшего и младшего.

Это неплохой путь — иметь возможность видеть столько хороших игроков за эти 20 лет в лиге. Это всегда большая честь для меня", — сказал Леброн.

Леброн Джеймс в дебютной игре в НБА в составе «Кливленда» набрал 25 очков. Отец Джабари Смита-младшего — Смит-старший играл в составе «Сакраменто», однако ту встречу пропускал.