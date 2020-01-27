Генрих Мхитарян: «Мы все будем скучать по тебе, Коби»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал известие о гибели знаменитого баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

— Печальный момент для мира спорта. Ты был вдохновителем, иконой, вечным победителем для многих спортсменов по всему миру. Мы все будем скучать по тебе, Коби, — написал Мхитарян на своей странице в Twitter.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.