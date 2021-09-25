Гэллоуэй присоединился к «Голден Стэйт»
Разыгрывающий защитник Лэнгстон Гэллоуэй примет участие в предсезонном тренировочном лагере «Голден Стэйт». Клуб объявил в пятницу, 24 сентября, состав на первые сборы.
Тренировочный лагерь «Уорриорз» стартует во вторник. Команда будет тренироваться на паркете Oracle Performance Center.
В прошлом сезоне 29-летний американец сыграл за «Финикс» 40 матчей в НБА, набирая в среднем по 4,8 очка и 1,1 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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