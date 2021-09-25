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Гэллоуэй присоединился к «Голден Стэйт»

04:42
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Разыгрывающий защитник Лэнгстон Гэллоуэй примет участие в предсезонном тренировочном лагере «Голден Стэйт». Клуб объявил в пятницу, 24 сентября, состав на первые сборы.

Тренировочный лагерь «Уорриорз» стартует во вторник. Команда будет тренироваться на паркете Oracle Performance Center.

В прошлом сезоне 29-летний американец сыграл за «Финикс» 40 матчей в НБА, набирая в среднем по 4,8 очка и 1,1 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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