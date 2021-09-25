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Тарик Блэк после полугода в «Зените» вернулся в НБА

06:37
Тарик Блэк. Фото Instagram
Тарик Блэк. Фото Instagram
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«Денвер» подписал центрового Тарика Блэка, сообщает Priority Sports. 29-летний американец спустя три года вернулся в НБА.

С января Блэк выступал за «Зенит». Он сыграл 12 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 9,3 очка и 4,7 подбора.

На счету Блэка 220 сыгранных матчей в НБА в составе «Лейкерс» и «Хьюстона».

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Евгений Козинов все материалы автора

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