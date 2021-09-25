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Уиггинсу в НБА отказали в освобождении от вакцинации по религиозным соображениям

04:27

НБА отклонила запрос атакующего защитника «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинса об освобождении от прохождения вакцинации от коронавируса по религиозным причинам.

«НБА рассмотрела и отклонила запрос Эндрю Виггинса о религиозном освобождении от выполнения приказа Министерства здравоохранения Сан-Франциско, требующего вакцинации от Covid-19 для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше на крупных мероприятиях в закрытых помещениях. Уиггинс не сможет участвовать в домашних матчах команды до тех пор, пока не выполнит требования города», — говорится в сообщении на сайте лиги.

Новый сезон в НБА стартует в октябре. Первый матч «Голден Стэйт» проведет 20 октября против «Лейкерс».

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Евгений Козинов все материалы автора

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