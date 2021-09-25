Уиггинсу в НБА отказали в освобождении от вакцинации по религиозным соображениям
НБА отклонила запрос атакующего защитника «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинса об освобождении от прохождения вакцинации от коронавируса по религиозным причинам.
«НБА рассмотрела и отклонила запрос Эндрю Виггинса о религиозном освобождении от выполнения приказа Министерства здравоохранения Сан-Франциско, требующего вакцинации от Covid-19 для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше на крупных мероприятиях в закрытых помещениях. Уиггинс не сможет участвовать в домашних матчах команды до тех пор, пока не выполнит требования города», — говорится в сообщении на сайте лиги.
Новый сезон в НБА стартует в октябре. Первый матч «Голден Стэйт» проведет 20 октября против «Лейкерс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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