Уиггинсу в НБА отказали в освобождении от вакцинации по религиозным соображениям

НБА отклонила запрос атакующего защитника «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинса об освобождении от прохождения вакцинации от коронавируса по религиозным причинам.

«НБА рассмотрела и отклонила запрос Эндрю Виггинса о религиозном освобождении от выполнения приказа Министерства здравоохранения Сан-Франциско, требующего вакцинации от Covid-19 для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше на крупных мероприятиях в закрытых помещениях. Уиггинс не сможет участвовать в домашних матчах команды до тех пор, пока не выполнит требования города», — говорится в сообщении на сайте лиги.

Новый сезон в НБА стартует в октябре. Первый матч «Голден Стэйт» проведет 20 октября против «Лейкерс».