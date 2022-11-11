Форвард «Торонто» Ачиува выбыл на неопределенный срок из-за частичного разрыва связок голеностопного сустава

У тяжелого форварда «Торонто» Прешеса Ачиува был диагностирован частичный разрыва связок правого голеностопного сустава, сообщает журналист TSN Джош Левенберг.

По данным источника, 23-летний спортсмен выбыл из строя на неопределенный срок и будет носить ортопедический ботинок в течение следующих 10 дней.

Ачиува травмировался в среду в начале четвертой четверти матча против «Хьюстона» (116:109). Игрок неудачно приземлился после попытки забить сверху и подвернул ногу. Нигериец покинул площадку, прихрамывая, и ушел в раздевалку с помощью сотрудников команды.

«Торонто» занимает пятое место на «Востоке». Команда выиграла семь матчей и проиграла пять.