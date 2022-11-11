Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

11 ноября, 09:22

«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена Энтони Дэвиса

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена центрового Энтони Дэвиса, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

По информации источника, для обсуждения данного вопроса агент игрока, Рич Пол, должен был получать звонки от заинтересованных команд с вопросом, согласится ли Дэвис на продление контракта, если они выменяют его. Инсайдер отмечает, что таких разговоров не было.

29-летний Дэвис набирает 23,0 очка, 10,2 подбора, 2,5 передачи, 1,3 перехвата и 1,9 блок-шота в среднем за матч.

«Лейкерс» идут на предпоследнем месте в Западной конференции. Команда в 11 матчах одержала две победы и девять игр проиграла.

Источник: bleacherreport
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Энтони Дэвис
0
Читайте также
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Торонто» Ачиува выбыл на неопределенный срок из-за частичного разрыва связок голеностопного сустава

Дончич высказался о последних матчах «Далласа»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости