«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена Энтони Дэвиса

«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена центрового Энтони Дэвиса, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

По информации источника, для обсуждения данного вопроса агент игрока, Рич Пол, должен был получать звонки от заинтересованных команд с вопросом, согласится ли Дэвис на продление контракта, если они выменяют его. Инсайдер отмечает, что таких разговоров не было.

29-летний Дэвис набирает 23,0 очка, 10,2 подбора, 2,5 передачи, 1,3 перехвата и 1,9 блок-шота в среднем за матч.

«Лейкерс» идут на предпоследнем месте в Западной конференции. Команда в 11 матчах одержала две победы и девять игр проиграла.