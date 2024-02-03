Форвард «Лейкерс» Вандербилт пропустит несколько недель из-за травмы

Форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона» (114:105). После первой половины он не вернулся на паркет.

24-летний американец в этой встрече отыграл 16 минут и отметился 10 очками, 7 подборами, 2 передачами и 3 перехватами.

Как сообщает инсайдер ESPN, Вандербилт пропустит несколько недель из-за травмы правой ноги.

В этом сезоне Вандербилт сыграл в 29 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 5,2 очка и 4,8 подбора.