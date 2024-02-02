«Филадельфия» обыграла «Юту», Макси набрал 51 очко

«Филадельфия» на выезде обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:124.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сиксерс» Тайриз Макси — 51 очко.

«Филадельфия» одержала 30-ю победу в 47 матчах и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Сиксерс» прервали серию из 4 поражений.

«Юта» потерпела 3-е поражение подряд — 10-е место в таблице «Запада» (24 победы в 50 матчах.

НБА. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Филадельфия» — 124:127 (32:39, 29:32, 32:22, 31:34)

Ю: Маркканен (28+10 подборов), Секстон (22), Кларксон (16+10 передач)

Ф: Макси (51), Харрис (28), Убре (16)

2 февраля. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena»