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Сегодня, 08:44

«Филадельфия» обыграла «Юту», Макси набрал 51 очко

Руслан Минаев
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«Филадельфия» на выезде обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:124.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сиксерс» Тайриз Макси — 51 очко.

«Филадельфия» одержала 30-ю победу в 47 матчах и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Сиксерс» прервали серию из 4 поражений.

«Юта» потерпела 3-е поражение подряд — 10-е место в таблице «Запада» (24 победы в 50 матчах.

НБА. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Филадельфия» — 124:127 (32:39, 29:32, 32:22, 31:34)

Ю: Маркканен (28+10 подборов), Секстон (22), Кларксон (16+10 передач)

Ф: Макси (51), Харрис (28), Убре (16)

2 февраля. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena»

НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Юта Джаз
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