«Филадельфия» обыграла «Юту», Макси набрал 51 очко
«Филадельфия» на выезде обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:124.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сиксерс» Тайриз Макси — 51 очко.
«Филадельфия» одержала 30-ю победу в 47 матчах и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Сиксерс» прервали серию из 4 поражений.
«Юта» потерпела 3-е поражение подряд — 10-е место в таблице «Запада» (24 победы в 50 матчах.
НБА. Регулярный чемпионат
«Юта» — «Филадельфия» — 124:127 (32:39, 29:32, 32:22, 31:34)
Ю: Маркканен (28+10 подборов), Секстон (22), Кларксон (16+10 передач)
Ф: Макси (51), Харрис (28), Убре (16)
2 февраля. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena»
Новости