«Атланта» обыграла «Финикс». Дюрант набрал 35 очков

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«Атланта» дома выиграла у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:120. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 35 очков.

В других встречах «Детройт» проиграл «Клипперс» (125:136), «Майами» победил «Вашингтон» (110:102), «Сакраменто» обыграл «Индиану» (133:122).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «ЛА Клипперс» — 125:136 (33:27, 26:38, 31:36, 35:35)

Д: Айви (28), Богданович (26), Сассер (21), Каннингем (16 + 11 передач).

К: Леонард (33), Уэстбрук (23), Джордж (18), Пауэлл (15).

«Вашингтон» — «Майами» — 102:110 (33:31, 26:25, 15:31, 28:23)

В: Кисперт (26), Пул (16 + 10 передач), Авдия (15), Кузма (13), Гэффорд (11 + 14 подборов).

М: Батлер (24), Адебайо (20 + 14 подборов), Розир (15), Хирро (15).

«Атланта» — «Финикс» — 129:120 (33:30, 33:33, 34:32, 29:25)

А: Янг (32 + 15 передач), Богданович (23), Мюррэй (22), Джонсон (16).

Ф: Дюрант (35), Букер (24), Бил (14 + 10 передач), Нуркич (14).

«Индиана» — «Сакраменто» — 122:133 (39:38, 25:33, 24:28, 34:34)

И: Матурин (31), Сиакам (22), Хилд (17), Халибертон (14).

С: Сабонис (26 + 11 подборов), Фокс (25), Монк (23), Барнс (22).