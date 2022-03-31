Леброн Джеймс не собирается покидать «Лейкерс» в конце сезона

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не собирается покидать команду в конце сезона-2021/22, сообщил журналист Брайан Уиндхорст. 37-летний баскетболист настроен и дальше играть в Лос-Анджелесе.

«Леброну нравится жить в Лос-Анджелесе. Ему нравится растить там своих детей. Я не думаю, что он хочет переехать. Он хочет получить свой пирог и съесть его», — приводит слова Уиндхорста Sports Illustrated.

Леброн Джеймс становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс» в сезоне-2019/20.

В турнирной таблице Западной конференции сезона-2021/22 «Лейкерс» занимают 10-е место, выиграв 31 матч из 76. Текущее положение позволяет «озерникам» выступить в стыковых матчах к плей-офф НБА.

В этом сезоне Леброн Джеймс провел в состав «Лейкерс» 55 матчей, в среднем набирая 30,1 очка, 8,2 подроба и 6,3 передачи.