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Леброн Джеймс не собирается покидать «Лейкерс» в конце сезона

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не собирается покидать команду в конце сезона-2021/22, сообщил журналист Брайан Уиндхорст. 37-летний баскетболист настроен и дальше играть в Лос-Анджелесе.

«Леброну нравится жить в Лос-Анджелесе. Ему нравится растить там своих детей. Я не думаю, что он хочет переехать. Он хочет получить свой пирог и съесть его», — приводит слова Уиндхорста Sports Illustrated.

Леброн Джеймс становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс» в сезоне-2019/20.

В турнирной таблице Западной конференции сезона-2021/22 «Лейкерс» занимают 10-е место, выиграв 31 матч из 76. Текущее положение позволяет «озерникам» выступить в стыковых матчах к плей-офф НБА.

В этом сезоне Леброн Джеймс провел в состав «Лейкерс» 55 матчей, в среднем набирая 30,1 очка, 8,2 подроба и 6,3 передачи.

Источник: https://www.si.com/extra-mustard/2022/03/30/lebron-james-wears-teams-out-four-years-lakers-brian-windhorst-get-up-espn
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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