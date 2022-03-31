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Сегодня, 16:30

Стало известно, когда Зайон Уильямсон сыграет в этом сезоне

Форвард «Нью-Орлеана» может сыграть уже на следующей неделе
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Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон может выйти на площадку в этом сезоне, сообщил инсайдер Мики Мактух. По информации источника, дебют может состояться уже на следующей неделе.

Уильямсон восстанавливается после перелома стопы, который он получил перед началом нынешнего сезона.

У «Нью-Орлеана» есть шансы выступить в плей-офф НБА сезона-2021/22. В турнирной таблице Западной конференции «Пеликанс» занимают 9-е место, имея 33 победы в 76 матчах. Это дает команде право выступить в стыковых матчах к плей-офф.

В прошлом сезоне Уильямсон набирал в среднем 27 очков, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».

Источник: https://fadeawayworld.net/nba-media/new-orleans-pelicans-insider-reveals-zion-williamson-is-ramping-up-training-for-a-surprise-playoff-return
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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