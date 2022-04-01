Джинобили введут в зал славы баскетбола в этом году

Бывший атакующий защитник «Сан-Антонио» Ману Джинобили будет введен в Зал славы баскетбола в этом году, написал в Twitter инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. 44-летний аргентинец с 2002 по 2018 год играл в НБА.

Джинобили является четырехкратным чемпионом НБА, чемпион Евролиги и олимпийский чемпион в составе сборной Аргентины. В североамериканской лиге он в среднем за матч набирал по 13,3 очка, 3,5 подбора и 3,8 передачи, а также дважды участвовал в матчах всех звезд (2005, 2011).

Официально имена тех, кого включат в зал славы баскетбола в этом году, объявят в эти выходные.