Форвард «Лейкерс» Дэвис отреагировал на невыход команды в плей-офф НБА

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал поражение от «Финикса» (110:121), после которого команда лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Нашей целью было выиграть чемпионат. Я думаю, что у нас достаточно сильный состав для этого, но помешали травмы. Они сыграли решающую роль. Хоть мы и проиграли матчи, которые провели в полном составе, я считаю, что мы с Броном и Рассом — отличные игроки, и мы смогли бы решить все проблемы, если бы провели больше игрового времени вместе.

Но когда три ваших лучших игрока не проводят вместе достаточное количество игрового времени, это затрудняет борьбу за чемпионство. Это весьма прискорбно, но нам нужно подвести итоги и выяснить, как будет выглядеть оставшаяся часть сезона, а затем, как будет выглядеть лето перед следующим сезоном", — приводит слова Дэвиса Spectrum SportsNet.

«Лейкерс» с 31 победой и 48 поражениями в нынешнем регулярном сезоне не смогут попасть в зону плей-офф или турнир плей-ин, позволяющий бороться за попадание в плей-офф. Команда не поднимется выше 11-го места в таблице Западной конференции.