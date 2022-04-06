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Сегодня, 09:59

Главный тренер «Лейкерс» разочарован невыходом команды в плей-офф НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал поражение от «Финикса» (110:121), после которого его команда лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Я ужасно разочарован. Мы не справились со своей задачей. При этом я не могу сказать, что мы недостаточно старались. Все ребята сражались до самого конца, нам просто не удалось выполнить задачу в этом несвязном сезоне», — цитирует ESPN Вогеля.

«Лейкерс» с 31 победой и 48 поражениями в нынешнем регулярном сезоне не смогут попасть в зону плей-офф или турнир плей-ин, позволяющий бороться за попадание в плей-офф. Команда не поднимется выше 11 места в таблице Западной конференции.

Источник: https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401361008
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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