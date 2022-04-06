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Сегодня, 14:12

Кендрик Перкинс: «Невыход «Лейкерс» в плей-офф — одно из самых больших разочарований в истории НБА»

Кендрик Перкинс назвал невыход «Лейкерс» в плей-офф одним из самых больших разочарований в истории НБА
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший центровой НБА Кендрик Перкинс прокомментировал непопадание «Лейкерс» в плей-офф турнира.

«Невыход «Лейкерс» в плей-офф — одно из самых больших разочарований в истории НБА. Одно дело сыграть хуже своих возможностей в плей-офф, но совсем не попасть в него — это невообразимо», — написал Перкинс в Twitter.

Сегодня, 6 апреля, «Лейкерс» проиграли «Финиксу» (110:121). Команда с 31 победой и 48 поражениями в нынешнем регулярном сезоне не сможет попасть в зону плей-офф или турнир плей-ин, позволяющий бороться за попадание в плей-офф.

Источник: https://twitter.com/KendrickPerkins/status/1511559475899084801?ref_src=twsrc%5Etfw
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Кендрик Перкинс
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