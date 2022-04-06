Бывший центровой НБА Кендрик Перкинс прокомментировал непопадание «Лейкерс» в плей-офф турнира.

«Невыход «Лейкерс» в плей-офф — одно из самых больших разочарований в истории НБА. Одно дело сыграть хуже своих возможностей в плей-офф, но совсем не попасть в него — это невообразимо», — написал Перкинс в Twitter.

Сегодня, 6 апреля, «Лейкерс» проиграли «Финиксу» (110:121). Команда с 31 победой и 48 поражениями в нынешнем регулярном сезоне не сможет попасть в зону плей-офф или турнир плей-ин, позволяющий бороться за попадание в плей-офф.