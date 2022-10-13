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13 октября, 20:37

«Сакраменто» расторг контракт с бывшим защитником «Локомотива-Кубани» Куком

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сакраменто» объявил о расторжении контракта с защитником Куинном Куком.

Также «Кингз» разорвали соглашение с форвардом Кентом Бэйзмором. Команде необходимо отчислить еще одного баскетболиста до первого матча в НБА против «Портленда», который состоится 20 октября.

Куинн Кук — двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Американец начал сезон-2021/22 в составе «Локомотива-Кубани», однако в конце декабря 2021 года российский клуб и баскетболист расторгли контракт.

БК Сакраменто Кингз
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