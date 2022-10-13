«Сакраменто» расторг контракт с бывшим защитником «Локомотива-Кубани» Куком

«Сакраменто» объявил о расторжении контракта с защитником Куинном Куком.

Также «Кингз» разорвали соглашение с форвардом Кентом Бэйзмором. Команде необходимо отчислить еще одного баскетболиста до первого матча в НБА против «Портленда», который состоится 20 октября.

Куинн Кук — двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Американец начал сезон-2021/22 в составе «Локомотива-Кубани», однако в конце декабря 2021 года российский клуб и баскетболист расторгли контракт.