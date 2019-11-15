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«Финикс» обыграл «Атланту», Убре набрал 30 очков

07:32
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«Финикс» переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА (128:112). Форвард «Санс» Келли Убре набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Атланта» — 128:112 (31:33, 36:28, 37:29, 24:22)

Ф: Убре (30), Букер (27), Шарич (23).

А: Паркер (24), Янг (21 + 13 передач), лень (21 + 10 подборов).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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