«Финикс» обыграл «Атланту», Убре набрал 30 очков

«Финикс» переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА (128:112). Форвард «Санс» Келли Убре набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Атланта» — 128:112 (31:33, 36:28, 37:29, 24:22)

Ф: Убре (30), Букер (27), Шарич (23).

А: Паркер (24), Янг (21 + 13 передач), лень (21 + 10 подборов).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей