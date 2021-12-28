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«Мемфис» в гостях обыграл «Финикс»

07:27
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«Мемфис» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Финикс» со счетом 114:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Гриззлис» Джа Морант, набравший 33 очка.

«Финикс» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Мемфис» — четвертый.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Мемфис» — 113:114 (24:25, 24:35, 27:29, 38:25)

28 декабря. Финикс. «Footprint Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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