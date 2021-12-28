«Мемфис» в гостях обыграл «Финикс»
«Мемфис» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Финикс» со счетом 114:113.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Гриззлис» Джа Морант, набравший 33 очка.
«Финикс» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Мемфис» — четвертый.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Мемфис» — 113:114 (24:25, 24:35, 27:29, 38:25)
28 декабря. Финикс. «Footprint Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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