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34 очка Порзингиса помогли «Далласу» победить «Портленд»

08:39
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«Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Портленд» со счетом 132:117.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Маверикс» Кристапс Порзингис, набравший 34 очка.

«Даллас» занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Портленд» — на 11-й строчке.

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Роман Шишов все материалы автора
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