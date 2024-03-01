«Лейкерс» в овертайме победили «Вашингтон», Джеймс и Дэвис набрали 71 очко на двоих

«Лейкерс» дома победили «Вашингтон» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 134:131.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Энтони Дэвис — 40 очков. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился 31 очком и 9 результативными передачами. Форварду осталось набрать 9 очков, чтобы достичь рекордной отметки в 40 тысяч очков за карьеру в НБА.

«Денвер» дома победил «Майами» — 103:97.

У хозяев 30 очков набрал Майкл Портер, у гостей самым результативным игроком стал Бэм Адебайо — 22 очка.

НБА. Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Майами» — 103:97 (36:20, 20:31, 27:19, 20:27)

Д: Портер (30+11 подборов), Йокич (18+11+7 передач), Колдуэлл-Поуп (18)

М: Адебайо (22), Батлер (21), Розье (19)

1 марта. Денвер. «Ball Arena».

«Лейкерс» — «Вашингтон» — 134:131 ОТ (31:34, 39:35, 29:26, 27:31, 8:5)

Л: Дэвис (40+15 подборов), Джеймс (31+9 передач), Расселл (22)

В: Пул (34), Бэгли (23), Кисперт, Кузма (оба — 20)

1 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».