«Финикс» обыграл «Денвер» и сократил отставание в серии, у Букера 45 очков
«Финикс» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 121:114.
Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 45 очков.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 8 мая и начнется в 3.00 мск.
НБА. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч
«Финикс» — «Денвер» — 121:114 (29:31, 38:21, 23:36, 31:26)
6 мая. Финикс. «Footprint Center».
Счет в серии: 1-2
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