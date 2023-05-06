Дюрант поднялся на 7-е место в истории НБА по набранным очкам в плей-офф
Форвард «Финикса» Кевин Дюрант поднялся на 7-е место в истории НБА по набранным очкам в плей-офф.
В третьем матче полуфинала Западной конференции с «Денвером» (121:114, 1-2) Дюрант набрал 39 очков и довел общий показатель до отметки 4 793 очка.
Дюрант обошел форварда «Юты» Карла Мэлоуна, у которого 4761 очков. Лидирует по набранным очкам в плей-офф Леброн Джеймс из «Лейкерс» — 7809 очков.
Полный список рекордсменов:
1. Леброн Джеймс — 7809 очков
2. Майкл Джордан — 5987 очков
3. Карим Абдул-Джаббар — 5762 очка
4. Коби Брайант — 5640 очков
5. Шакил О`Нил — 5250 очков
6. Тим Данкан — 5172 очка
7. Кевин Дюрант — 4793 очка
8. Карл Малоун — 4761 очко
9. Джерри Уэст — 4457 очков
10. Тони Паркер — 4045 очков
Новости